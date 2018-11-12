قتلى وجرحى من "أنصار الله" في مواجهات وسط اليمن

ذكرت صحيفة "26 سبتمبر" اليمنية أن مواجهات اندلعت، فجر اليوم، عقب محاولة من ميليشيا "أنصار الله" التسلل من اتجاهين إلى موقع حصمي غرب مدينة دمت، وموقع الثعيل شمال بيت اليزيدي جنوب دمت الواقعة شمال الضالع".

ووفقا للصحيفة أفشلت قوات الجيش محاولات الميليشيا، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها 28 قتيلاً و13 جريحاً، وتم أسر 9 من عناصرها بينهم القيادي الميداني البارز في جبهة "دمت" عبد الواحد الراعي.

وكانت القوات الحكومية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من استعادة السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت، ابتداء من الحقب ووصولا إلى جبال خاب وما جاورها، بعد تمكنها من السيطرة على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية المؤدية إلى وسط المدينة، ضمن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية دمت من قبضة مسلحي "أنصار الله"، تمكنت خلالها من تحرير أكثر من 12 كيلو متراً، حسب موقع الجيش اليمني.