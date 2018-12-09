البيان الختامي للقمة الخليجية يدعو لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة

أكد البيان الختامي للقمة الـ39 لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل تخطي التحديات التي تواجهها دول المجلس اليوم.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي، الذي ألقاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، مساء اليوم الأحد "تثبت المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العمل الجماعي".

© REUTERS / Handout الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي

وأضاف البيان الختامي "اليوم يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه"، مؤكدا "قادة دول المجلس وجهّوا بالبرامج الزمنية لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك وعلى وجه الخصوص تنفيذ متطلبات السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي".

ولفت البيان إلى أن "الإمارات ستتولى مهام دولة الرئاسة للدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي لعام 2020".

على صعيد آخر أعلن مجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة، عن ترحيبه بقرار تأسيس قوة عسكرية مشتركة وتعيين قائد لها.

وجاء في البيان الختامي، إن "تعيين قائد للقيادة العسكرية الموحدة خطوة مهمة لاستثمار المنظومة الدفاعية المشتركة"، ودعا إلى "تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء أكاديمية للدراسات الاستراتيجية".

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته في الجلسة الافتتاحية صباح اليوم حرص دول المجلس على استمراره وتعزيز دوره والمحافظة عليه، فيما دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية، التي أضرت بأمن دول وشعوب الخليج.

كان "المجلس" تلقى صدمة كبيرة، في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته مرارا، وطالبت بالحوار.

وكان العاهل السعودي بعث بدعوة رسمية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور قمة الرياض، إلا أن الدوحة أوفدت، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وكان في استقباله وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني.

ورافقت "الأزمة الخليجية" حملة إعلامية شرسة شنتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الموالية للدول الأربع، ضد قطر، بينما واصلت وسائل الإعلام المحسوبة على الدوحة، شن حملة مضادة.