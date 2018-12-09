المتحدث العسكري في صنعاء: التحالف يصعد المواجهات تزامنا مع مشاورات السلام

قال العميد يحيى سريع، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المتحالفة مع "أنصار الله"، إن العدو يتجه نحو التصعيد بعيدا عن مشاورات السلام.

وتابع، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري: " شن طيران العدوان اليوم 15 غارة على نهم والساحل الغربي وصعدة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي وتعزيزات من المنافقين إلى عدد من الجبهات".

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi اليمن... 6 قتلى و12 جريحا بقصف مدفعي جنوب مدينة الحديدة

وأضاف المتحدث العسكري: "مرتزقة العدوان في نهم بمحافظة صنعاء زحفوا منذ الصباح الباكر باتجاه مواقع قواتنا في التباب السود بالضبوعة وقاموا بمحاولة تسلل باتجاه التباب السود، يساندهم قصف مدفعي وصاروخي كثيف حيث تصدى لهم مقاتلينا ولقي العشرات منهم مصرعهم وجرح آخرين".

وأوضح العميد سريع: "العدو نفذ خلال الستة الأيام الماضية 13 محاولة زحف فاشلة على مواقعنا في مديرية نهم، وتكبد المرتزقة خسائر فادحة، والمعلومات تؤكد أن 455 قتيلا ومصابا من سقطوا من العدو استقبلتهم مستشفيات مأرب والمستشفيات الميدانية في نهم، بينما لم يستطيعوا انتشال عشرات الجثث أثناء فرارهم".

وقال المتحدث الرسمي: "العدو حاول إسناد زحوفات مرتزقتة، حيث تم إطلاق صواريخ عنقودية محرمة من مأرب باتجاه نهم".

وفي جبهة قانية بالبيضاء أشار العميد سريع إلى أنهم أفشلوا زحفا للعدو استمر منذ الصباح، حتى ظهر اليوم الأحد من 3 مسارات الأول باتجاه شعب طالب والثاني باتجاه رتب الزبيري والحمة والثالث باتجاه شبكة حوران وسقط أكثر من 25 مرتزقا بين قتيل وجريح ليحاول العدو الزحف مرة أخرى بعد الظهر حيث تم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن مرتزقة العدو شنوا منذ الصباح زحفين باتجاه مواقع قواتنا في صعدة، الأول باتجاه جبال حديد والمواقع المجاورة في باقم والثاني باتجاه الأزهور برازح، حيث أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية زحوفاتهم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.

ونوه العميد سريع إلى أن محاولات العدو للدفع بتعزيزات كبيرة باتجاه علب وحيران والساحل الغربي ورازح وباقم ودمت يكشف نيتهم في التصعيد ومحاولة تحقيق أي تقدم ميداني خلال اليومين القادمين خاصة بعد انكسار وفشل كل زحوفاتهم وتكبدهم لخسائر فادحة خلال الأيام الماضية.