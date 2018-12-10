قطر تفاجئ الجميع برد "غير مسبوق" على بيان قمة الرياض

ردت قطر على البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، وهاجمت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعقب القمة، واصفة إياه بالهزيل.

وانتقد مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي، البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب عدم مناقشة المجتمعين لحيثيات الأزمة الخليجية وسبل معالجتها. وكتب في "تويتر": "ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته"؟.

وأضاف: "على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس".

ماهذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته!!؟،

على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 9, 2018

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعقب القمة، كتب الرميحي: "انتهى المؤتمر الصحفي الهزيل للجبير، وحاول أن يمرر فيه ما عجز عن تمريرة بالبيان الختامي لقمة التعاون".

انتهى المؤتمر الصحفي الهزيل للجبير وحاول ان يمرر فيه "ماعجز "

عن تمريرة بالبيان الختامي لقمة "التعاون "#اعلان_الرياض — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 9, 2018