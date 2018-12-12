رد ناري من راغب علامة على التهديدات بقطع رأسه (فيديو)

رد المطرب اللبناني، راغب علامة، على تهديده بقطع رأسه من قبل نائب لبناني، بسبب إطلاقه أغنية تنتقد الساسة في لبنان بعنوان "طار البلد".

قال راغب علامة في لقاء مع قناة rt الروسية: "حضرة النائب انزعج لأننا نحكي الحقائق، وهو اعتبر أننا نتهمه، رغم أننا لم نتهم فريقا بعينه، لكننا قلنا إن السياسة مجتمعة دمرت بلادنا وأوصلته إلى الحالة التي هي عليها".

وتابع راغب علامة : "لو أنا قلت على أي مواطن لبناني سواء إن كان نائبا في البرلمان المفترض أنه يمثل الشعب أي شخصية عادية أنه ينبغي أن أطير رأسه، هل هذا يعد تهديدا أم ماذا، لكن لا يمكن النظر إلى هذا إلا أنه تهديد جدي، لكن لا يخيفني".

ومضى بقوله: "لكن لن أسكت على تلك التهديدات، ومن حقي أن أطالب النائب بالمحاسبة والاعتذار على ما قاله سواء كان أن عن قصد أم لا، لكن هذا يتطلب رفع الحصانة عن النائب، ولا أعتقد أن رئيس البرلمان سيسمح برفع الحصانة عنه".

وكان جدلا واسعا قد اندلع قبل يومين في البلاد على خلفية إصدار راغب علامة أغنية تحمل عنوان "طار البلد"، والتي تحث الشعب على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر نزار فرنسيس: "صار الوقت يا ناس /نصرخ على العالي /ما في وقت / طار البلد يا ناس /ويني العدالة. عم تنطفي الأحلام/والوعي فينا نام كلمالا لقدام/ عم تصعب الحالة". وقد أغضبت هذه الكلمات النائب حكمت ديب الذي ينتمي إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية وقال على قناة "أو تي في" التلفزيونية التابعة لعون: "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".

وكان راغب علامة قد نشر هذه الأغنية، في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.

النائب حكمت ديب، ممثل التيار الوطني الحر — حزب الرئيس ميشال عون يهدّد الفنان راغب علامة وكل معارض أو مطالب بحقوقه بقطع الرأس، أهلاً بكم في دولة "داعش" الجديدة، متضامن مع @raghebalama وكل مطالب بحقه #Lebanon pic.twitter.com/Ejpj1J5Zc5 — Ahmad M. Yassine (@Lobnene_Blog) December 9, 2018

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تضامن العديد من الفنانين والسياسيين مع الفنان اللبناني راغب علامة بعد تعرضه لانتقادات من أحد النواب بسبب أغنية "طار البلد".

وأصدرت نقابة الفنانين المحترفين اللبنانية بيانا عبرت فيه عن دعمها للفنان القدير: "راغب علامة، من كان صوته بحجم قلعة بعلبك، ومن كانت أخلاقه وأدبياته ومناقبيته بحجم العطاء والإبداع، ومن كان حب الناس له بحجم وطن، سيبقى رأسه مرفوعا عاليا، عاليا حتى سماء العز والشموخ والكرامة".