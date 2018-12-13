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11:43 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    محمد بن سلمان

    بعد الزيارة الأولى لولي العهد... أنظار العالم تتجه إلى السعودية

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    تتجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول، حيث انطلاق السباق المنتظر "السعودية للفورمولا - إي - الدرعية 2018" في مدينة الدرعية.

    ووفقا لقناة "العربية"، ينطلق اليوم السباق المنتظر "السعودية للفورمولا — إي — الدرعية 2018" في مدينة الدرعية، ويستمر حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث يستعد السائقون من 11 فريقا للتنافس في 13 سباقا.

    سباق الجائزة الكبرى لـ فورمولا-1 في سوتشي
    © Sputnik . Nina Zotina
    السعودية تستضيف حدثا رياضيا عالميا... وأمير يعلق
    وتضم قائمة المشاركين، كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، والذين سيواجهون معا تحديات عدة في حلبات الجيل الثاني من سيارات الفورمولا — إي.

    وسيكون هناك عدد مقاعد تستوعب عشرات الآلاف من المشجعين، ومسرح مخصص للحفلات الموسيقية التي سيظهر بها النجم الإسباني إنريكي إغليزياس في اليوم الأول بالإضافة جاسون ديرولو إلى وفرقة بلاك آيد بيز الأمريكية والمصري عمرو دياب، وفي اليوم الثالث يظهر الفرنسي ديفيد غيتا وفرقة ون ريببلك الأمريكية.

    ويضم المهرجان مناطق ترفيهية، كما سيشمل فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية. كما تشهد الفعالية تنظيم سوق تقليدية، تتضمن منافذ تجزئة، تقدم عروضا فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، علاوة على ذلك، سيتم تخصيص منطقة ضيافة رائعة للشخصيات المهمة، باسم "إيموشن"، ستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين.

    في هذه الأثناء، تفقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماصي، ميدان الدرعية الذي سيحتضن السباق للمرة الأولى في الشرق الأوسط بمشاركة 22 سائقاً عالميا.

    وتعتبر "فورمولا إي" هي أول سلسلة سباقات شوارع للسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية التي تساعد في تحسن المناخ كما تعد منتجا مختلفا في سوق المحركات الكهربائية، ويتكون فريق "فورمولا إي" من 11 فريقا و22 سائقا محترفا، ويبلغ طول مضمار السباق 2.495 كلم يتسابق المتنافسون للحصول على المركز الأول وبطولة الموسم.

    بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، أن أهمية سباق "السعودية للفورمولا — إي – الدرعية 2018" تكمن في استضافة السباق بعدما أقيم نيويورك وهونغ كونغ وبرلين، والآن تحتضنه الدرعية والرياض، ما يعد إنجازا يسجل للسعودية.

    وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" أمس الأربعاء: السباق باكورة أحداث عالمية ستكون في السعودية، ويأت ضمن خطة و "رؤية 2030" لتطوير قطاع السياحة التي تعد هيئة الرياضة من ضمن أجزاء رئيسية فيه، وسيعمل ذلك على توفير 600 ألف فرصة وظيفية إلى جانب انعكاس إعلامي رائع، علما أن السباق سيتابعه أكثر من 80 مليون مشاهد حول العالم، وهو ثاني أهم حدث رياضي من حيث المشاهدة في العالم.

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