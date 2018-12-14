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17:26 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    خلال أسابيع... وكالة: السعودية تخطط لمفاجأة ترامب بقرار "قد يثير غضبه"

    © REUTERS / POOL New
    العالم العربي
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    قالت مصادر مطلعة، إن السعودية تخطط لاتخاذ قرار ربما يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

    وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإن السعودية تخطط لتقليص تصدير النفط إلى واشنطن بشكل حاد اعتبارا من يناير المقبل، لافتة إلى أن المصادر المطلعة على خطط شركة "أرامكو" السعودية، ذكرت لها أنه تم إبلاغ العاملين في قطاع تكرير النفط في الولايات المتحدة بأن عليهم أن يتوقعوا توريدات أقل بكثير من المملكة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

    اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
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    وذكرت المصادر للوكالة، أن التوريدات السعودية من النفط الخام في الشهر المقبل قد تصل إلى المستوى الأدنى القياسي الذي يعادل 582 ألف برميل في اليوم، والذي تم تسجيله في أواخر عام 2017، وكان أدنى مستوى خلال 30 عاما.

    وستشكل نسبة التقليص نحو 40 في المئة من معدل الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحسب المصادر التي توقعت أن ينخفض إجمالي الصادرات السعودية إلى نحو 7 ملايين برميل في اليوم في يناير المقبل، بعد أن كانت حوالي 8 ملايين في اليوم خلال نوفمبر وديسمبر.، لافتة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، وقابلة للتغيير.

    ولم تتمكن "بلومبرغ" من الحصول على تعليقات من وزارة الطاقة السعودية.

    وفي حال تم تقليص الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة، سيؤثر ذلك على شركات "فاليرو إينرجي" و"فيليبس 66" و"شيفرون" و"إكسون" و"ماراثون بتروليوم"، وسيجبرها على شراء الخام من موردين آخرين، فضلا عن شركة "موتيفا" للتكرير، التي تمتلك السعودية حصة فيها، والتي تدير أكبر مصفاة في الولايات المتحدة.

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    © Sputnik . Евгений Биятов
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    ويأتي ذلك بعد اتفاق دول "أوبك+" على تخفيض الإنتاج في عام 2019. وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الإنتاج السعودي من النفط سيتراجع من 11.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير.

    وذكرت الوكالة أنه في حين أن خطة خفض الصادرات السعودية إلى أمريكا قد تقنع في نهاية المطاف سوق النفط المتشككة في قرار المملكة القائم على العرض والطلب، فإنه قد يثير غضب الرئيس الأمريكي، الذي استخدم بوق وسائل التواصل الاجتماعي ليطلب من السعوديين ومنظمة الأوبك الحفاظ على صنابير النفط مفتوحة.

    وكان وزير الطاقة السعودي علق على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "لا أحتاج لإذن من أحد لتقليص إنتاج النفط".

    وشحنت المملكة العربية السعودية 860 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى الولايات المتحدة في المتوسط ​​حتى الآن هذا العام، وفقًا لحسابات "بلومبرغ" استنادا إلى بيانات جمركية أسبوعية. وارتفعت الصادرات السعودية إلى أمريكا في النصف الثاني من العام، حيث ارتفعت الشحنات من يوليو إلى ديسمبر إلى 975 ألف برميل في اليوم، وفقا للوكالة.

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    أخبار السعودية, خفض إنتاج النفط, وزارة الطاقة السعودية, دونالد ترامب, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
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