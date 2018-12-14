قرقاش يحذر تركيا من سعيها لاستهداف السعودية ويتحدث عن "حملة قطر"

علق أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على "الحملة القطرية الممنهجة" ضد السعودية، فضلا عن "استهداف" تركيا للرياض، معتبرا أنه "سيضر" أنقرة.

وأوضح قرقاش أن "الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو المستغربة بل إعادة إنتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة جيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيسهم في انحسار نفوذها".

الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل اعادة انتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2018

وقال قرقاش إن "الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول والفعل"، مضيفا: "فلنتمعن فيمن يدعي أنه يحمل لواء الديمقراطية وفيمن يدعو لحرية الصحافة وفيمن يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية".

الغريب في الاستقطاب الذي تشهده المنطقة غياب المنطق وضياع البوصلة وتباين القول و الفعل، فلنتمعن في من يدعي أنه يحمل لواء الديموقراطية وفي من يدعو لحرية الصحافة وفي من يوظف الخطاب الديني لأغراضه السياسية؟ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2018

وكان قرقاش، قال إن السياسة القطرية مستمرة في الأذى والتحريض على جيرانها.

وكتب في تغريده على "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار".

وتابع: "في الوقت ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)"، مضيفا: "موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجل همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مفتوحا لمؤامراته وأحلامه".

إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم"، موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 11, 2018

وبدأت الأزمة الخليجية (مقاطعة قطر) في 5 يونيو/ حزيران 2017، عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها، على خلفية اتهامات لها بدعم الإرهاب، الأمر الذي نفته مرارا، وطالبت بالحوار.

وفيما يخص أزمة خاشقجي كتب قرقاش "تغريدة" قال فيها إن "الأزمات العابرة لن تغير من هذه الحقيقة، السعودية محورية في كل ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا".

من وجهة نظر أبناء الخليج العربي و المنطقة الحضور والدور السعودي أساس للإستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب، والأزمات العابرة لن تغيّر من هذه الحقيقة، السعودية محوّرية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 17, 2018

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأثارت الحادثة استياء كبيراً في الأوساط التشريعية والإعلامية الأمريكية والعالمية، فيما أبدت مع الدول العربية تضامنها مع المملكة في وجه أية تهديدات، خصوصاً بعد تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض عقوبات على السعودية في حال ثبت تورطها في قتل خاشقجي.