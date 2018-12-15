تركيا تؤكد مواصلة قصف مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق

قالت وزارة الخارجية التركية، إن أنقرة ستواصل ضرب حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد يوم من تقديم بغداد شكوى رسمية من أن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، اليوم السبت، 15 ديسمبر/كانون الأول، إن "عمليات بلاده العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق ستتواصل"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

© AP Photo / Hussein Malla تركيا ترد على القرار الأمريكي بشأن حزب العمال الكردستاني

وأشار أقصوي إلى أن "بي كا كا " تستخدم أراضي الجارة الجنوبية الشرقية منذ أعوام طويلة، قاعدة لشن عمليات ضد بلاده، مضيفا: "قتل عشرات الآلاف من مواطنينا في تلك الهجمات، وباتت أنشطة المنظمة داخل الأراضي العراقية والسورية مسألة أمن قومي بالنسبة إلى بلادنا".

وأكد أن أنقرة ذكرت بغداد مرارا بوجوب تحمل مسؤولياتها بمنع أنشطة الإرهابيين. وتابع: "إن المادة الـ 7 من الدستور العراقي، تلزم حكومة البلاد بمنع استخدام أراضيها قاعدة لشن هجمات ضد دول مجاورة".

وشدد أقصوي على أن تركيا تؤدي مسؤولياتها بمكافحة الإرهاب في إطار علاقات حسن الجوار والمبادئ العامة للتعاون الدولي، ولها الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لافتا أن أنقرة تنتظر من بغداد تحمل المسؤولية والتعاون بشكل ملموس في هذا الإطار.

وكان الجيش التركي، أعلن أمس الجمعة، أنه قتل ثمانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في ضربات جوية شنها على عدة مناطق شمالي العراق، مما دفع السلطات العراقية لاستدعاء السفير التركي.



