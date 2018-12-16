19 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" في مواجهات مع الجيش اليمني

أعلن الجيش الحكومي اليمني، المدعوم بتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن، يوم السبت، عن مقتل وإصابة 19 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمواجهات في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت التسلل باتجاه مواقع في قرية بيت اليزيدي جنوب مدينة دمت شمال الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed بعد مشاورات السويد... إجراء من الحوثيين لأول مرة في تاريخ صراع اليمن

وأكد الموقع "إحباط قوات الجيش محاولة الميليشيا، وإجبارها على التراجع والفرار، بعد مصرع 7 من عناصرها، وجرح 12 آخرين".

وأشار إلى "أن الجيش يحبط محاولات تسلل يائسة لميليشيا الحوثي باتجاه مواقع محررة في مديرية دمت، ويكبدها خسائر في العدد والعدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.