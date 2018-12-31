بشرى للسوريين... الجيش ينهي الاحتفاظ لصف ضباط مجندين منذ 2010

أنهت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا الاحتفاظ لصف الضباط المجندين الذين التحقوا بوحداتهم العسكرية منذ العام 2010.

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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، اليوم الاثنين 31 كانون الأول/ ديسمبر، أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ لصف الضباط المجندين "الدورة 103" الذين تم سوقهم بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2010.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" أن الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينهي الاحتفاظ للأفراد المجندين سوق بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني العام 2010.

وأوضحت أن الأمر الإداري ينهي الاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الملتحقين قبل الأول من تموز/ يوليو العام 2012.

ويطبق الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبارا من تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير 2019، ويستبعد منه كل من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

وأشارت "سانا" إلى أن الأمر الإداري أتاح استبقاء من يرغب بالاستمرار بالخدمة الاحتياطية بناء على طلبه على أن تكون خدمته في التشكيلات المقاتلة حصرا.