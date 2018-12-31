الرئيس هادي يقيل محافظ تعز وقائد محورها العسكري

أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، محافظ محافظة تعز وقائد محورها العسكري، إثر تصاعد الخلافات بينهما وانعكاسه على الأوضاع في المحافظة.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلق على توجيهات الرئيس هادي بدفع مرتبات الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، فإن الرئيس هادي أصدر مرسوماً رئاسياً قضى بتعيين نبيل عبده شمسان القدسي محافظاً لمحافظة تعز، خلفاً لأمين أحمد محمود، الذي صدر مرسوم آخر بتعيينه عضواَ في مجلس الشورى اليمني.

وأضافت وكالة "سبأ" أن الرئيس هادي أصدر مرسوماً آخر بتعيين اللواء الركن سمير عبدالله الصبري قائداً لمحور تعز قائداً للواء 145 مشاة، وهو المنصب الذي كان يشغله اللواء الركن خالد قاسم فاضل الذي جرى تعيينه مستشاراً لوزير الدفاع بمرسوم رئاسي.

وكانت أزمة نشبت مطلع سبتمبر الماضي بين محافظ تعز السابق وقائد المحور العسكري، على خلفية مخصصات علاج جرحى العسكريين في المواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".