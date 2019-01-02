وزير يمني يتهم "أنصار الله" بنهب 700 قافلة إغاثة

اتهم وزير يمني جماعة "أنصار الله" الحوثيين بنهب 700 قافلة إغاثة، مشيرا إلى أن القوافل كانت في طريقها إلى محافظة تعز، وحرمان أهالي المدينة المحاصرة منذ 4 سنوات من الاستفادة من الدعم الإغاثي والإنساني.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة الإغاثة الحكومية عبد الرقيب فتح، أمس الثلاثاء 1 يناير / كانون الثاني الجاري، اتهم "الحوثيين" بنهب أكثر من 700 قافلة إغاثية كانت في طريقها إلى محافظة تعز".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD مسؤول الإغاثة الأممي: يتعين رفع الحصار عن اليمن بالكامل

وأضاف الوزير اليمني: "الميليشيا تسببت في حرمان أهالي المدينة المحاصرة منذ 4 سنوات من الاستفادة من الدعم الإغاثي والإنساني".

وتابع: "دعونا منظمة الغذاء العالمي والمنظمات والقوافل الإغاثية للوصول للمحافظة عبر العاصمة المؤقتة عدن، لكن الكثير من المنظمات تصر على الدخول من منطقة الحوبان، التي تقع تحت سيطرة المليشيا".

واستطرد: "وصل عدد القوافل الإغاثية المنهوبة المخصصة للمدنيين المحاصرين إلى 700 قافلة"، مشيرا إلى أن 70%، من المواد الإغاثية تمر عبر ميناء مدينة الحديدة، التي يسيطر عليها الانقلابيون، ولم يصل للمستفيدين غير 30% منها".

وأعرب عبد الرقيب فتوح شكره للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، مشيرا إلى أن تقييم البرنامج لخطط عمله ومصير المساعدات مؤشر إيجابي.

وقال الوزير اليمني: "نجاح برنامج الغذاء العالمي نجح في فضح تجاوزات الانقلابيين إلى اعتماده على سياسة اللامركزية في العمل الإغاثي بناء على توصيات الحكومة اليمنية بإنشاء 5 مراكز إغاثية في عدن، وحضرموت ومأرب، وصنعاء، والحديدة"، مشيرا إلى أن الكثير من المنظمات الإغاثية الدولية شرعت في تطبيق اللامركزية في العمل الإغاثي وفتح مكاتب لها في تلك المحافظات".