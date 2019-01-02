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16:31 02 يناير/ كانون الثاني 2019
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    قوافل مركز الملك سلمان للإغاثة تتجه إلى اليمن

    وزير يمني يتهم "أنصار الله" بنهب 700 قافلة إغاثة

    © Photo / King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre
    العالم العربي
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    اتهم وزير يمني جماعة "أنصار الله" الحوثيين بنهب 700 قافلة إغاثة، مشيرا إلى أن القوافل كانت في طريقها إلى محافظة تعز، وحرمان أهالي المدينة المحاصرة منذ 4 سنوات من الاستفادة من الدعم الإغاثي والإنساني.

    وقالت صحيفة "عكاظ" إن وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة الإغاثة الحكومية عبد الرقيب فتح، أمس الثلاثاء 1 يناير / كانون الثاني الجاري، اتهم "الحوثيين" بنهب أكثر من 700 قافلة إغاثية كانت في طريقها إلى محافظة تعز".

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    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
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    وأضاف الوزير اليمني: "الميليشيا تسببت في حرمان أهالي المدينة المحاصرة منذ 4 سنوات من الاستفادة من الدعم الإغاثي والإنساني".

    وتابع: "دعونا منظمة الغذاء العالمي والمنظمات والقوافل الإغاثية للوصول للمحافظة عبر العاصمة المؤقتة عدن، لكن الكثير من المنظمات تصر على الدخول من منطقة الحوبان، التي تقع تحت سيطرة المليشيا".

    واستطرد: "وصل عدد القوافل الإغاثية المنهوبة المخصصة للمدنيين المحاصرين إلى 700 قافلة"، مشيرا إلى أن 70%، من المواد الإغاثية تمر عبر ميناء مدينة الحديدة، التي يسيطر عليها الانقلابيون، ولم يصل للمستفيدين غير 30% منها".

    وأعرب عبد الرقيب فتوح شكره للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، مشيرا إلى أن  تقييم البرنامج لخطط عمله ومصير المساعدات مؤشر إيجابي.

    وقال الوزير اليمني: "نجاح برنامج الغذاء العالمي نجح في فضح تجاوزات الانقلابيين إلى اعتماده على سياسة اللامركزية في العمل الإغاثي بناء على توصيات الحكومة اليمنية بإنشاء 5 مراكز إغاثية في عدن، وحضرموت ومأرب، وصنعاء، والحديدة"، مشيرا إلى أن الكثير من المنظمات الإغاثية الدولية شرعت في تطبيق اللامركزية في العمل الإغاثي وفتح مكاتب لها في تلك المحافظات".

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    أخبار اليمن, حرب اليمن, المساعدات الإنسانية, الحكومة اليمنية, اليمن
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