صحيفة: "قرار تاريخي" في الكويت خلال أيام... ما علاقته بالسعودية

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، عن قرار تاريخي بصدد إعلانة، خلال أيام، من الحكومة الكويتية لفئة "البدون"، مؤكدة أنه له علاقة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن "وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصدد إعلان آلية جديدة تمكن فئة غير محددي الجنسية "البدون" من أداء العمرة هذا العام".

© Sputnik . Pavel Gerasimov الكويت... تعريف "البدون" يعطل إقرار حقوقهم

وأكدت المصادر، أن "هذه الخطوة تأتي بعد الجهود الحثيثة لمسؤولي الوزارة على مدى السنوات الأخيرة، لاسيما أن " البدون " لم يتمكنوا من أداء العمرة منذ أكثر من خمسة أعوام لأسباب مختلفة".

وأوضحت الصحيفة، أن "الزيارة الأخيرة لوفد الوزارة برئاسة الوكيل فريد عمادي إلى السعودية كان لها أثر إيجابي بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، على السماح لـ"البدون" بأداء العمرة وفق آلية جديدة وشروط معينة، أبرزها أن يكون الراغب في أدائها يحمل جواز مادة 17 ساري المفعول، وأن تكون فترة العمرة من 3 إلى 5 أيام فقط".

وكانت وزارة التربية الكويتية تراجعت في أبريل/ نيسان الماضي، عن قرارها السابق عدم السماح للطلبة "البدون" بالتسجيل في المدارس الخاصة، إذا لم يمتلكوا بطاقة أمنية صالحة، وأعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص، والنوعي، عبد المحسن الحويلة، عن إلغاء القرار السابق، مؤكدا أن جميع المدارس الأهلية والنموذجية ستستمر في تسجيل جميع "البدون" للعام الدراسي المقبل 2018 — 2019.