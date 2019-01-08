أردوغان يتعهد بشن عملية ضد "داعش" ووحدات حماية الشعب في سوريا قريبا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرب انطلاق حملة عسكرية تستهدف التنظيمات الإرهابية في سوريا، مشيرا إلى أن هناك أصوات متعارضة مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصدر من واشنطن.

وقال أردوغان، في كلمة أمام كتلته البرلمانية، إن "ترامب أكد أنه لن يبقى حاجة للقوات الأمريكية في سوريا بعد إنهاء داعش، وبدوري قدمت كل أنواع الدعم لترامب ووجهت التعليمات لفريقنا بإجراء الاتصالات حول التفاصيل، إلا أننا نواجه وضعا كنا قد واجهناه مع أمريكا سابقا ورغم توصلنا لاتفاق واضح مع ترامب، بشأن منبج، فتصدر أصوات مختلفة من أمريكا".

وشدد أردوغان على أن "عزم وإصرار ترامب هو الأساس بالنسبة لنا"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وتابع أردوغان "استكملنا كل تحضيراتنا للعملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي كما اتفقنا مع ترامب، كما سنشن عملية ضد وحدات حماية الشعب وإذا تدخل إرهابيين آخرين في هذه المرحلة فسنقضي عليهم".

وأضاف "التحضيرات الجارية لإطلاق حملة على شرقي الفرات أوشكت على الانتهاء"، لافتا إلى أن "ادعاءات استهداف الأكراد من قبل تركيا هو افتراء دنيء".

​وأوضح "سنبدأ قريبا جدا التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية".

​كما ذكر أن "تركيا هي التي تحملت العبء الأكبر للأزمة الإنسانية الحاصلة في سوريا وهي الدولة التي تكافح الإرهاب بشكل حقيقي".