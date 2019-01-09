جاويش أوغلو: تركيا موجودة بشكل فعال في مسيرة حل الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية التركي مولوود جاويش أوغلو، أن واشنطن تواجه صعوبات في سحب قواتها من سوريا، أهمها علاقاتها الحميمة بالتنظيمات الإرهابية هناك.

وأضاف جاويش أوغلو أن "هناك صعوبات ميدانية مرتبطة بتطور الأوضاع في سوريا، مؤكدا أن بلاده تتغلب عليها"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool تركيا: أمريكا أبلغتنا أنها تبحث مصير 16 قاعدة عسكرية في سوريا

ولفت إلى أن هناك آراء وتصريحات مختلفة تصدر عن الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب من سوريا ، مشيرا إلى أنه لم تحدث أي مشكلة في تطبيق اتفاق إدلب المبرم مع موسكو حتى اليوم، آملا في بقاء الأمور كما هي مستقبلا، مجددا التأكيد على دعم بلاده لوحدة أراضي وحدود سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي إن إيران هي أحد العناصر في سوريا ويجب الاستمرار في العمل معها، مؤكدا أن تركيا لن تتردد في تنفيذ خطواتها شرقي الفرات.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قال، أمس الثلاثاء، إن "بلاده ناقشت مع مسؤولين أمريكيين كيفية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والهيكلية التي سيخلفها ومصير الأسلحة الثقيلة التي وزعتها أمريكا وقواعدها العسكرية ومراكزها اللوجستية في سوريا.

وأضاف قالن في مؤتمر صحفي: "الأمريكان أبلغونا بأن الانسحاب سيتم خلال 60 — 100 يوم والآن يقولون نحتاج إلى 120 يوما ونحن لا تعتبر هذا تأخيرا كبيرا".

وأعلن البيت الأبيض، الشهر الماضي، أن أمريكا ستسحب قواتها الموجودة في سوريا، مؤكدا أن القوات الأمريكية قد أنجزت مهمتها بالقضاء على تنظيم "داعش" في سوريا.