أول تعليق من الحكومة اليمنية على استهداف "قاعدة العند" العسكرية من قبل "أنصار الله"

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن توقيت هجوم الحوثيين على العرض العسكري بمحافظة لحج جنوب اليمن صباح اليوم الخميس، بمثابة ضربة قوية لجهود الأمم لمتحدة الجارية لحل الأزمة اليمنية، وذلك بعد شهر من توقيع اتفاق السويد بين طرفي الصراع في اليمن.

وقال الارياني في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "توقيت هذا العمل الإرهابي يمثل ضربه قوية لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لحل الأزمة اليمنية، وتأكيد على أن هذه المليشيا الحوثية لا تؤمن بلغة السلام، ودليل قاطع على استمرار الدعم الذي يقدمه نظام طهران لها".

٢-توقيت هذا العمل الإرهابي يمثل ضربه قوية لجهود الامين العام للأمم المتحده ومبعوثه الخاص لليمن لحل الأزمة اليمنية،وتأكيد على أن هذه #المليشيا_الحوثية لا تؤمن بلغة السلام ولا تجيد الا القتل والإرهاب ولا تفهم إلا لغة السلاح،ودليل قاطع على استمرار الدعم الذي يقدمه نظام طهران لها — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٠ يناير ٢٠١٩

وتابع: أن هذا الهجوم "لن يمر مرور الكرام"، ، مطالبا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذه العملية الإرهابية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المليشيا الحوثية التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، خاصة وقد باتت الصورة واضحة حول الطرف المعرقل للسلام.

٤-أطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذه العملية الإرهابية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق #المليشيا_الحوثية التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر،خاصة وقد باتت الصورة واضحة حول الطرف المعرقل للسلام — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٠ يناير ٢٠١٩

كما طالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي، إلى "دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي لإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني".

٣-جريمة استهداف قاعدة العند بلحج لن تمر مرور الكرام وسيكون للحكومة موقف قوي وحازم

وعلى المجتمع الدولي اذا كان فعلا يشعر بمعاناة اليمنيين الى دعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي لاسقاط انقلاب #المليشيا_الحوثية وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني — معمر الإرياني (@ERYANIM) ١٠ يناير ٢٠١٩

​وقتل وأصيب 20 عسكريا يمنيا، معظمهم قيادات في الجيش اليمني، في حصيلة أولية، للهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي اليمن، صباح اليوم الخميس.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة لحج لوكالة "سبوتنيك" بأن "6 جنود قتلوا وأصيب 14 في حصيلة أولية لاستهداف طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" منصة عرض عسكري خلال تدشين الجيش العام التدريبي الجديد في قاعدة العند الجوية أكبر القواعد في البلاد".

بدوره، قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج، لـ"سبوتنيك"، "إن من بين الجرحى في قصف جماعة أنصار الله على قاعدة العند الجوية، محافظ المحافظة اللواء أحمد التركي، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، والإعلامي نبيل الجنيد".

وأفاد المصدر بأن "الطائرة المسيرة المفخخة التابعة لجماعة أنصار الله اقتربت من منصة القيادات العسكرية في القاعدة الجوية الأكبر باليمن، وأنه كان يعتقد أنها تقوم بتصوير الحفل العسكري".

وأضاف أن "ضحايا الهجوم الجوي تم نقلهم إلى مستشفيات محافظتي لحج وعدن".

وكانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" قالت إن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، شن اليوم الخميس، هجوما على تجمعات عسمرية في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب البلاد".

​ونقلت "المسيرة نت"، عن مصدر عسكري في سلاح الجو، قوله "إن الهجوم الجوي تم بعد عملية رصد دقيق لتجمعات وتحركات قوى العدوان والمرتزقة داخل قاعدة العند". وأكد "أن الهجوم استهدف قيادات للغزاة والمرتزقة في قاعدة العند الجوية، وأن الضربة كانت دقيقة أدت إلى مصرع وجرح عشرات المرتزقة بينهم قيادات".