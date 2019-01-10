أبو الغيط وغسان سلامة يبحثان الأزمة الليبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا والجهود الدولية والعربية المبذولة لحلحلة الأزمة في البلاد.

أوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الخميس، أن أبو الغيط وسلامة استعرضا خلال اتصال هاتفي جري بينهما ظهر اليوم الخميس، التحضيرات والترتيبات التي تقوم بها البعثة الأممية لتنظيم وعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

© AFP 2018 / Ammar Abd Rabbo قذاف الدم يتحدث عن سيف الإسلام ويصف ما حدث في ليبيا بـ"غزو أجنبي"

واتفق أبو الغيط وسلامة على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمرافقة الأطراف الليبية وتشجيعها على تحمل مسؤولياتها بغية استكمال المسار السياسي وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية أمام إجراء الاستفتاء على الدستور وإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا الحاجة إلي مساندة مجمل الجهود والترتيبات القائمة لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الليبية، وتوحيد المؤسسات الليبية، ودعم الخطوات الإصلاحية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على الصعيدين الاقتصادي والمالي.