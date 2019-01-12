عسكري يمني: لم نحرق مصافي عدن

أكد العميد ركن طيار، عبد الله الجفري، المتحدث باسم القوات الجوية التابعة للعاصمة صنعاء، على أن سياستهم منذ بداية الحرب مبنية على عدم المساس بالمدنيين والأموال العامة المملوكة لهم، فلم نقصف المصافي والمنشآت النفطية لدول التحالف فهل من المعقول أن نقوم بتدمير أموال اليمنيين.

وأضاف الجفري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، لدينا قيم وأخلاق وحربنا ليست ضد المواطنين أو المنشآت الحيوية التي هى ملك للشعب، هؤلاء يريدون إثارة حفيظة الشعب اليمني والمجتمع الدولي من خلال الإعلام الكاذب، لكننا نؤكد للعالم سواء في الداخل أو في الخارج بأننا لن نستهدف أي منشأة مدنية سواء في الداخل أو في الخارج ولن نستهدف المواطنين أو منازلهم، ونتحداهم أن يثبتوا لنا أن هناك شخص واحد تم قتله بصواريخنا أو بطائراتنا".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH غريفيث: أطراف النزاع في اليمن تتحرك بسرعة نحو التقدم رغم الصعوبات

وتابع، "ما حدث في قاعدة العند الجوية هو قصف لمعسكر به قوات مسلحة، وهي من تقتل الشعب اليمني، فمن هذه القاعدة تنطلق الطائرات ويتم جلب كل المرتزقة والتنظيمات الإرهابية وحشدهم إلى الساحل الغربي".

وأضاف، المتحدث باسم القوات الجوية، قاعدة العند تمول كل العناصر المتشددة وقصفها حق مشروع لنا، وتلفيق تلك التهم في إعلامهم تؤكد أنهم وصلوا إلى مرحلة شديدة من الخوف والرعب والهلع، ولم يتخيل أحد منهم أن نصل إلى عقر دارهم.

وقتل وأصيب 20 عسكريا يمنيا، معظمهم قيادات في الجيش اليمني، في حصيلة أولية، للهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في محافظة لحج جنوبي اليمن، صباح أول أمس الخميس.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.