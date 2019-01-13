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    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    بأوامر من حفتر... الجيش الليبي يتحرك باتجاه الجنوب في مهمة جديدة

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    العالم العربي
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    أعلنت الكتيبة 166 مشاة، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، يوم السبت، أن قواتها تتوجه بكامل أفرادها وعتادها إلى الجنوب الليبي لتنفيذ مهمة عسكرية جديدة.

    بنغازي — سبوتنيك. وقالت الكتيبة في بيان صحفي على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه "بناء على تعليمات وأوامر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الكتيبة 166 مشاة تنتقل بكامل عتادها وأفرادها لتنفيذ أمر الموت في جنوب ليبيا ضمن مهمة جديدة".

    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
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    يشار إلى أن الجنوب الليبي يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.

    من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش الليبي، العقيد ميلاد الزوي، في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك"، أن قوات الصاعقة كلفت بالتوجه إلى مدينة سبها في الجنوب الليبي لمواجهة مجموعات المسلحة والإرهابيين وقطاع الطرق المنتشرين على الحدود الجنوبية المفتوحة على دول تشاد والنيجر ومالي.

    وقد انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الكتائب العسكرية وقد باشرت بالتحرك من المنطقة الشرقية متجهة إلى الجنوب والهدف من انتقالهم للجنوب هو القضاء على الجماعات الإرهابية وأيضا القوات الأجنبية المتواجدة هناك.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, إرهاب, الأزمة الليبية, الجيش الليبي, خليفة حفتر, ليبيا
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