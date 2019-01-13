روسيا ترصد خرقين لوقف العمليات العسكرية في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة خرقين اثنين لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظتي حلب (1)، واللاذقية (1) وذلك في حين رصد الجانب التركي 20 خرقا في محافظات اللاذقية (2) وحماة (9) وحلب (4) وإدلب(5).

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد خرقا واحدا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ24 ساعة

موسكو — سبوتنيك . وخلال 24 ساعة الماضية قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بتنفيذ ثلاث عمليات إنسانية حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.165 طن إلى بلدة ختلة في محافظة دير الزور، كذلك تم توزيع نفس الكمية من المواد الغذائية على سكان بلدة الإسطبل في محافظة القنيطرة.

بالإضافة إلى ذلك، وزع ممثلو المركز في قرية عجمي بمحافظة حلب 500 سلة غذائية تزن 2.165 طن و 140 كيلوغراما من" كعك تولا " و 420 حقيبة مدرسية.

خلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.