بعد فيديو احتجاز الهنود في الإمارات... سيلفي الأمير الوالد في قطر يثير جدلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس السبت، صورا لأمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني أثناء تواجده في أحد المحلات التجارية.

وقال نشطاء، إن الأمير الوالد لم يتردد في التقاط سيلفي مع مقيمين من الجالية الهندية كانا متواجدين في بقالة بمنطقة العامرية جنوب قطر، وأثارت الصور ردود أفعال متباينة طغى عليها الإعجاب.

سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة

آل ثاني في أحد المحلات في منطقة العامرية جنوب قطر وهو مع بعض المقيمين مِن الجالية الهندية وتبدو السعادة عليهم وهم يأخذون الصور معه.



أطال الله في عمره ورزقه البطانة الصالحة ،

أحّب الجميع مِن مواطنين ومقيمين وأحبه الجميع ❤️. pic.twitter.com/1JngjY4jT8 — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) January 11, 2019

​يأتي ذلك، بعد يومين من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصف بأنه يعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويظهر في الفيديو مشجعا إماراتيا وهو يحتجز مواطنين هنودا يعملون لديه، لإجبارهم على تشجيع الفريق الإماراتي الذي يواجه الهند في المباراة التي أقيمت يوم الخميس ضمن نهائيات أمم آسيا.

وسأل الرجل في المقطع الهنود حول الفريق الذي يشجعونه، فأجابوا بأنه فريق "الهند" لكنه كرر السؤال مرة أخرى ليجيبوا بأنهم يشجعون الإمارات ليقوم بعد ذلك بإطلاق سراحهم.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت شرطة الشارقة الإماراتية إلقاء القبض على المشاركين في تصوير هذا الفيديو.

تعقيباً علي بعض الفيديوهات المنتشره عليى وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإماراتhttps://t.co/2GfutdJfBu pic.twitter.com/sPmBzb4a26 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) January 10, 2019

ونشر المواطن الإماراتي، فيديو جديدا، في محاولة منه لاحتواء الغضب المتصاعد في بلاده. وأشار، في الشريط الذي تداوله بعض الرواد في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، إلى أن "الحادث ليس إلا نوعا من الدعابة، مصرحا بأن علاقته بعماله جيدة".

وقال المشجع الإماراتي، في مقطع الفيديو الثاني: "يا جماعة الخير، لا تكبرون الموضوع وخذوه بابتسامة، هؤلاء العمال يشتغلون عندي منذ سنوات طويلة، والفيديو لم يكن سوى دعابة، لم أحبسهم ولم أضربهم بعصا، كنا نمزح معا فقط، ونحن نأكل من صحن واحد، ونسكن كلنا في هذه المزرعة". وأضاف: "فسر كل شخص الفيديو بحسب نيته، وتذكروا أننا في عام التسامح".