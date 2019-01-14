بعد لقاء الأمير... قطر تطلق تصريحات جديدة بشأن الأزمة الخليجية

أبدت قطر، اليوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني، استعدادها لإجراء حوار بناء دون شروط مسبقة لحل الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "إن الدوحة مستعدة لإجراء حوار بناء دون شروط مسبقة مع دول الحصار لحل الأزمة الخليجية، وهذا هو موقفنا من اليوم الأول"، وذلك وفقا لموقع "الخليج أون لاين".

© AP Photo / Osama Faisal رئيس وزراء قطر الأسبق: نسمع لغة منحطة فى الخليج

وأكد وزير الخارجية القطري، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن " مجلس التعاون الخليجي يجب ألا يعطل بسبب تصرفات بعض الدول".

تأتي هذه التصريحات، بعدما أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، مباحثات في الدوحة مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، تناولا خلالها آخر مستجدات الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن اللقاء تناول "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المتعلقة بالشأن الخليجي"، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن الأزمة الخليجية.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالشأن الخليجي.#قنا pic.twitter.com/I8WVnktHQc — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 13, 2019

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أمس الأحد، أهمية مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن الخلاف الخليجي طال أكثر من اللازم.

وقال الوزير الأمريكي، من العاصمة القطرية الدوحة، إن "وجود مجلس تعاون خليجي متحد أمر ضروري لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي المزمع". وتابع: "ترامب يعتقد أن الخلاف الخليجي طال أكثر من اللازم ويعود بالنفع على الخصوم"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".