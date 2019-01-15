رئيس الحكومة المغربية: جهود لمحاربة الفقر وفك العزلة عن العالم القروي في البلاد

أكد رئيس الحكومة المغربية السيد سعد الدين العثماني من الرباط، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة تواصل جهودها لمحاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي، مع العمل من أجل استفادته من ثمار التنمية.

© AP Photo / Hasan Jamali الحكومة المغربية تتراجع عن رفع القيمة المضافة على المحروقات

وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "السياسة العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي"خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وللالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، فإن "الحكومة تواصل جهودها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة منهم الفئات الهشة، سواء في المجال القروي أو الحضري، لا سيما ما يتعلق بدعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية". بحسب ما ذكرته وكالة "المغرب العربي" للانباء.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، تتم بالموازاة مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد والوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المنتج بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي.

تضامنا بقناعة مع عبد العالي حامي الدين، ومستعدون للتضامن مع أي مواطن مظلوم pic.twitter.com/7Yk5OV27NH — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) January 13, 2019

​وسجل السيد العثماني أن تحقيق هذه الأهداف يعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإعادة توزيعها من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى إدراج الحكومة، في قانون مالية 2019، لحزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية.

تقليص الفوارق الاجتماعية

كما أوضح السيد العثماني أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الوسط القروي وفق برنامج عمل يمتد من 2017 إلى غاية 2023، مذكرا بأن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج التي تقدر بـ50 مليار درهم سيتم تمويلها بمساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية 47 بالمائة والمجالس الجهوية 40 بالمائة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 8 بالمائة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 5 بالمائة.

يذكر أنه خلال العقدين الماضيين، أولى المغرب أهمية كبيرة لفك العزلة عن العالم القروي إذ تم إطلاق برنامجين وطنيين للطرق القروية، الأول، خلال الفترة الممتدة من سنة 1995 إلى سنة 2005، هم بناء وتطوير ما يقرب من 11 ألف كلم، فيما أطلق البرنامج الثاني في سنة 2005، ويهتم بإنجاز وتطوير 15 ألف كلم من الطرق القروية، لتبلغ نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية 79 بالمائة مما مكن من فك العزلة عما يقارب 2.7 مليون نسمة.