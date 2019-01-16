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14:47 16 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الأمير محمد بن سلمان

    محمد بن سلمان يصدر قرارا جديدا: موعدكم نهاية العام

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قرارا جديدا، مشيرا فيه إلى أن الشعب السعودي سينتظر مفاجأة نهاية العام الجاري 2019.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيانا، أعلنت فيه موافقة المجلس التأسيسي لنيوم في اجتماعه الأخير برئاسة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على جملة قرارات متعلقة بمشروع "نيوم".

    الأمير محمد بن سلمان خلال توقيعه عقد مشروع نيوم
    © REUTERS / HANDOUT
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    وأعلن المجلس التأسيسي لنيوم البدء في تطوير خليج نيوم، واعدا بضرورة افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية في مشروع نيوم نهاية العام الجاري 2019.

    ووافق المجلس على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة "خليج نيوم"، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.

    ووجه المجلس بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية العام، بالإضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من "خليج نيوم" في 2020.

    وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: إن العام 2019 سيشكل علامة فارقة في رحلة نيوم، ونحن نستعد الآن للانتقال إلى المراحل الإنشائية لتهيئة منطقة "خليج نيوم"، التي ستقدم مفهوما جديدا للعيش والعمل يمكنها من أن تكون منصة لجذب نخبة العقول في العالم لإيجاد قطاعات اقتصادية واعدة".

    وأوضح أن استراتيجية تطوير "خليج نيوم" سترتكز على أربع ركائز أساسية، الأولى: توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعوائل، والثانية: إيجاد أسلوب حياة راق ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تمثل الركيزتان الثالثة والرابعة: في دعم مراكز الابتكار ومراكز الإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم.

    وأكد أنه بالنسبة لمراكز الابتكار، فهي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في قطاعات متعددة كالإعلام والصحة، فيما تدعم مراكز الإبداع الفن بكل توجهاته وصوره من أجل تكوين هوية خاصة بنيوم، مشيرا إلى أن هذه الركائز الأربع ستنعكس على كامل أعمال تطوير المشروع المختلفة، وستكون الاستدامة هي السمة الأساسية له.

    ويحتوي "خليج نيوم" — نافذة نيوم الأولى على العالم — على شواطئ بيضاء نقية ومناخ معتدل، وبيئة استثمارية جاذبة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 500 مليار دولار إلى جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

    كما وعد المجلس التأسيسي لمنطقة نيوم بأن تكون المنطقة مشروعا صديقا للبيئة من الدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال سيتم توليد الطاقة من مصادر متجددة، وكذلك ستتم تحلية المياه بدون التخلص من أي مواد أو مخلفات ضارة بالبيئة البحرية، والتأكد كذلك من الحد من الانبعاثات الكربونية.

    كما سيتم الحفاظ على الخصائص البيئة المتميزة للمنطقة، وحماية وتحسين النظام البيئي الفريد لها عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على جمال المنطقة والحياة البحرية والبرية الفريدة والمناطق التراثية التي سيتم حمايتها للأجيال القادمة.

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