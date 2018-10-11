رواد الأعمال سيساعدون السعودية في إنشاء مدينة "نيوم"

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن عددا من كبار المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات التكنولوجية في العالم، سوف يساعدون السعودية في إنشاء مدينة المستقبل العملاقة "نيوم".

وأضافت الشبكة الأمريكية، في تقرير نشرتها على موقعها، أمس الأربعاء 10 أكتوبر / تشرين الأول: "السعودية تعمل على جذب أسماء كبيرة من رواد الأعمال، ليكونوا مستشارين في واحد من أكثر مشروعاتها طموحا رغم التساؤلات، التي تثار حول مزاعم اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

واختارت الرياض أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع " نيوم " بعناية كبيرة، وبناء على خبرة كل منهم في مجال الأعمال العالمية، وإلمامه بالمشاريع العملاقة، وتأثيره على الصعيد الدولي، إضافة إلى اهتمامه بأهداف المشروع، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ( واس )، أمس الأربعاء.

وأوردت (واس) أسماء أعضاء المجلس الاستشاري، وكان في مقدمتهم سام ألتمان، وهو رائد أعمال أمريكي صنفته مجلة فوربس عام 2015 بأنه أهم مستثمر تحت عمر الثلاثين، ومارك آندريسين، الشريك المؤسس والشريك العام في شركة "آندريسين هورويتز" (Andreessen Horowitz)، وهو من رواد الأعمل في مجال التقنيات الحديثة، ويشغل عضوية مجالس إدارة شركات "فيسبوك" وإيباي (eBay)، وشركات أخرى.

ويشمل المجلس أيضا وتيم براون، الرئيس التنفيذي لشركة إيديو (IDEO)، وتيموثي كولينز، مؤسس شركة ريپلوود أدفايزرز (Ripplewood Advisors L.L.C.) ورئيسها التنفيذي، وألكساندرا كوستو، كبيرة المستشارين في منظمة أوشينا (Oceana)، الخبير في قضايا البيئة، واللورد نورمان فوستر، مؤسس شركة فوستر پارتنرز (Foster + Partners)، إضافة إلى العديد من الخبراء العالميين، التي أوردت (واس) أسماءهم.

وتقول "سي إن إن": "مارك أنديرسون، رفض التعليق على محاولة الشبكة التواصل معه بشأن المشروع في الوقت الحالي".

© REUTERS / REUTERS وزير الطاقة الأمريكي السابق يعلق عمله في "نيوم" بسبب اختفاء خاشقجي

ولفتت الشبكة إلى أن وزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، أعلن، أمس الأربعاء، تعليق دوره الاستشاري في مشروع مدينة "نيوم" الاقتصادية السعودية لحين معرفة مزيد من المعلومات عن الصحفي جمال خاشقجي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أطلق، في وقت سابق من العام الماضي، مشروع "نيوم" الاستثماري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراض من الأردن ومصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.

وقال بن سلمان، الأسبوع الماضي، إن منطقة نيوم التجارية ستشهد بناء مدينتين إلى ثلاثة مدن كل عام بدءا من عام 2020، على أن ينتهي العمل بها بحلول عام 2025.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن تكوين المجلس الاستشاري لمدينة "نيوم" السعودية يؤكد عمق العلاقات، المتواجدة فعليا بين المملكة العربية السعودية وعمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم، مشيرة إلى أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال يمتلك حصصا في عدد من كبرى الشركات وفي مقدمتها شركة "أبل" و"سناب شت" وشركات أخرى عملاقة.

وفي مطلع الشهر الجاري، ذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية أن صندوق الاستثمارات العامة "لا يزال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".