مصادر محلية لـ "سبوتنيك": ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين جراء انفجار منبج إلى 3 ضباط

ارتفعت حصيلة القتلى الأمريكيين جراء الانفجار الضخم الذي ضرب وسط مدينة منبج السورية، اليوم الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير، إلى 3 ضباط.

نقل مصابين امريكان في الملعب البلدي #منبج pic.twitter.com/5UZXg0YYDJ — شبكة منبج مباشر ‎Manbaij live network (@messinm21) January 16, 2019

​وتحدثت المصادر لـ"سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، عن إصابة 3 عسكريين أمريكيين آخرين إضافة للضابطين القتيلين الذيان كانا في عداد القتلى كحصيلة أولية.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد ضحايا التفجير إلى 11 قتيلا مدنيا، ومن بين الإصابات العديدة أيضا عناصر من تنظيم ما يسمى "مجلس منبج العسكري".

وأضافت المصادر أن الانفجار جاء كاستهداف لدورية أمريكية — كردية وتزامن مع عبورها (الدورية) من وسط مدينة منبج بالقرب من "مطعم الأمراء". مرجحة أن يكون الانفجار ناجم عن عمل انتحاري.

وسارعت حوامات الجيش الأمريكي وحطت في "ملعب منبج البلدي" وبدأت بنقل جرحى الجيش الأمريكي.