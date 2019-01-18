المبعوث الأممي إلى اليمن يشيد بنتائج مباحثات عمان حول تبادل الأسرى

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بنتائج المباحثات في عمان حول تبادل الأسرى.

قال المبعوث الأممي، في تغريدات على "تويتر" اليوم الجمعة، "شهدت اجتماعات لجنة الأسرى نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم".

شهدت اجتماعات لجنة الأسرى نقاشات ايجابية وبناءة وصريحه حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه باتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) January 18, 2019

​وتابع "بحثت اللجنة على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وتوافقت على خطوات مزمنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق".

بحثت اللجنة على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وتوافقت على خطوات مُزَمنة للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق. #اليمن — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) January 18, 2019

​واختتمت الاجتماعات التي ضمت كل من وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين بالإضافة لمكتب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن والصليب الأحمر في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، والتي حملت عنوان الأسرى والسجناء.

وتم الاتفاق على جدول زمني لدراسة وبحث ملاحظات كلا الطرفين ومراجعة قوائم الأسرى والمفقودين من خلال لجنتين من الجانبين للوصول إلى الأعداد الحقيقية للسجناء ومن ثم الاجتماع بعد أسبوعين.