الجيش اليمني يستعيد مواقع شمال الجوف ويتوغل 3 كيلومترات

أعلن الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية، أنه حقق اليوم الجمعة، تقدما ميدانيا في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجوما عنيفا على مواقع لمليشيا الحوثي في منطقة اليتمة شمال الجوف، تمكن خلاله من تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به".



وأضافت أن "القوات تقدمت اثر الهجوم 3 كيلو مترات باتجاه مواقع المليشيا في محافظة صعدة ".

وأكدت أن "الهجوم أسفر عن مقتل 8 عناصر من المليشيا وأسر آخرين".

وأشارت إلى "شن طيران التحالف 3 غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا في المنطقة".

في الأثناء، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" تنفيذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوما على اجتماع لقيادات للتحالف والجيش اليمني في معسكر السويقاء بمديرية خب والشعف في الجوف.