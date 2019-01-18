الجيش اليمني يستعيد مواقع شمال الجوف ويتوغل 3 كيلومترات

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجوما عنيفا على مواقع لمليشيا الحوثي في منطقة اليتمة شمال الجوف، تمكن خلاله من تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به".
وأكدت أن "الهجوم أسفر عن مقتل 8 عناصر من المليشيا وأسر آخرين".
وأشارت إلى "شن طيران التحالف 3 غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا في المنطقة".
في الأثناء، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" تنفيذ سلاح الجو المسير التابع للجماعة هجوما على اجتماع لقيادات للتحالف والجيش اليمني في معسكر السويقاء بمديرية خب والشعف في الجوف.
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