الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت على هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية قذيفة صاروخية تم إطلاقها من داخل الأراضي السورية عند منطقة هضبة الجولان السوري شمال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية نحو منطقة شمال هضبة الجولان حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية إلى مكان سقوط القذيفة، للقيام بأعمال بحث وتفتيش.

#عاجل قبل قليل تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية نحو منطقة شمال هضبة #الجولان حيث تم اعتراضها من قبل منظومة #القبة_الحديدية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٠ يناير ٢٠١٩

يأتي ذلك، في وقت أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن "الدفاعات الجوية تصدت لغارة إسرائيلية". وقالت الوكالة، إن "الغارة الإسرائيلية التي تم التصدي لها كانت تستهدف جنوب البلاد، مؤكدة أن "الدفاعات منعت الغارات من تحقيق أهدافها".

من جانبه، أكد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية بريف محافظة القنيطرة الشمالي جنوب غربي سوريا.

وأكدت مصادر أهلية، للمراسل في سوريا، إن "التصدي للأهداف المعادية تم بالتحديد قرب منطقة التلول الحمر الواقعة إلى شرقي بلدة حضر بريف القنيطرة"، مشيرة إلى أن التصدي للأهداف المعادية تزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء الجولان السوري المحتل.