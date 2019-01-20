الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية بعد تبادل للقذائف بين سوريا وإسرائيل (صورة)

وأكدت مصادر أهلية لمراسل "سبوتنيك" في سوريا إن التصدي للأهداف المعادية تم بالتحديد قرب منطقة التلول الحمر الواقعة إلى شرقي بلدة حضر بريف القنيطرة.

© Sputnik . الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا

وأشارت المصادر الأهلية لـ"سبوتنيك" إلى أن التصدي للأهداف المعادية تزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء الجولان السوري المحتل.

ولفتت المصادر إلى أن جبهة القنيطرة تشهد حالة من التوتر بعد الاعتداء الإسرائيلي الفاشل، اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير،على محيط دمشق. وشهدت الجبهة تبادل عدد كم القذائف بين الجانبين السوري والإسرائيلي.