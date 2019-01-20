غضب في البرلمان العراقي... وتحرك ضد حكومة عبد المهدي

قال النائب علاء سكر عضو البرلمان العراقي، إن بعض التطورات الجديدة في تشكيل الحكومة العراقية ستظهر خلال الأيام المقبلة.

وأضاف سكر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ترك الأمر للكتل السياسية لحسم اختيار وزراء (الداخلية، والدفاع، والعدل)، خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح سكر أن ترك الأمر للكتل السياسية لحسم الوزارات الثلاث، يمكن أن يساهم في حل الأزمة خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قال النائب عن "سائرون"، رامي السكيني، إن كتلة "الإصلاح والإعمار" لن تصوت على أي مرشح متحزب أو جاء بـ"قرار من خارج العراق"، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "عدم ممارسة دور الطبيب في ردهة الطوارئ"، رفض تشكيل الحكومة بـ"التقسيط المريح".

وأكد مصدر من البرلمان العراقي، إن حالة من الغضب تسود مجلس النواب العراقي، إثر عدم اكتمال التشكيل الحكومي، حيث لم يتم اختيار وزراء الداخلية والدفاع والداخلية حتى الآن، خاصة بعد انتهاء مهلة الـ 100يوم.

وأضاف المصدر، أن حالة الغضب ستدفع بعض التحالفات إلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه حكومة المهدي، ومحاسبتها على الفترة الماضية خاصة أنها لم تقدم أي شيء ملموس على الأرض حتى الآن "بحسب وصفه".

ويواصل البرلمان العراقي جلساته تراوح جدول أعماله في بين مناقشة فقرات الموازنة لعام 2019، وقراءة بعض مشاريع القوانين قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، فيما خلا الجدول من أي إشارة تتعلق بإكمال تشكيل الحكومة، وسط اتهامات لبعض وزراء الحكومة بالطائفية.