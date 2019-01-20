رئيس الحكومة اليمنية يدعو المجتمع الدولي لمنع إفشال اتفاق السويد

جددت الحكومة اليمنية التزامها بدعم ستوكهولم وتنفيذه كاملا دون تجزئة، واتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" بالسعي لإفشال الاتفاق.

© Sputnik . Katia Tohma مصدر بـ"أنصار الله": العدوان العسكري فشل 3 مرات في تصعيده ضد اليمنيين

القاهرة — سبوتنيك . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، دعا رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الحكومية لمتابعة اتفاقات ستوكهولم ، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة مراقبة كل تلك الخروقات التي تمارسها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة واضحة وصريحة منها لإعاقة وإفشال ما تم الاتفاق عليه في السويد.

وذكر أن الميليشيا الانقلابية تواصل ممارسة خروقاتها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات الجديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.

وأشاد باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار.

ومن جهته، استعرض رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني، المستجدات النهائية المتعلقة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة.

وأشار العمراني، إلى آلية التواصل التي يعمل وفقها الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة.

وتطرق إلى المعوقات والخروقات التي يمارسها الحوثيون بطريقة واضحة لإفشال تنفيذ الاتفاق.