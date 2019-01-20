رئيس الحكومة اليمنية يدعو المجتمع الدولي لمنع إفشال اتفاق السويد

وذكر أن الميليشيا الانقلابية تواصل ممارسة خروقاتها وانتهاكاتها المباشرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الذي يتطلب وقف أعمال التحصينات الجديدة وتفكيك الدفاعات القائمة حول المدينة.
وأشاد باستمرار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار.
ومن جهته، استعرض رئيس المكتب الفني للمشاورات المهندس محمد العمراني، المستجدات النهائية المتعلقة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في محافظة الحديدة.
وأشار العمراني، إلى آلية التواصل التي يعمل وفقها الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة.
وتطرق إلى المعوقات والخروقات التي يمارسها الحوثيون بطريقة واضحة لإفشال تنفيذ الاتفاق.
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