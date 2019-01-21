وزير عربي يصدم "دول المقاطعة": أمير قطر كسر "الحصار"

اعتبر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "كسر الحصار المفروض على قطر".

وقال باسيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: "أمير قطر كسر الحصار على قطر، في بادرة لكسر الحصار على القمة العربية التنموية".

امير قطر كسر الحصار على قطر في بادرة لكسر الحصار على القمة العربية التنموية — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 20, 2019

وعقدت القمة العربية التنموية الاقتصادية، يوم أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط غياب ملحوظ للزعماء العرب الذين أرسلوا موفدين عنهم، باستثناء الرئيس الموريتاني وأمير قطر اللذين حضرا افتتاح القمة شخصيا.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتدخل في شؤونها الداخلية.