للمرة الأولى... إسرائيل تنشر صور وفيديوهات القصف على سوريا

نشر الجيش الإسرائيلي صورا، زعم أنها مواقع "فيلق القدس" الإيراني، التي استهدفها في سوريا فجر اليوم الاثنين، كاشفا لأول مرة سبب الغارات الأخيرة على سوريا.

ونشر الجيش الإسرائيلي، على حسابه عبر "تويتر"، صوراً زعم أنها لمواقع تدريب، ومراكز استخبارات، ومخازن أسلحة كلها تابعة للفيلق الإيراني في سوريا.

من بين أهداف #فيلق_القدس الإيراني المستهدفة في #سوريا فجرًا:

🎯 مواقع تخزين وسائل قتالية

🎯 موقع تخزين في #مطار_دمشق الدولي

🎯 موقع استخبارات إيراني

🎯 معسكر تدريب إيراني pic.twitter.com/xGk1jTQa5C — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢١ يناير ٢٠١٩

​كما نشر فيديو، يظهر استهداف بطاريات سورية تصدت للغارات الإسرائيلية، على الرغم من تحذير إسرائيل للنظام السوري بعدم الرد، بحسب زعمه.

#فيديو هكذا ضربنا وسائط #الدفاع_الجوي السورية في أعقاب اطلاقها صواريخ أرض جو ضد مقاتلات #جيش_الدفاع الحربية اثناء ضربها أهداف #فيلق_القدس الإيراني داخل #سوريا pic.twitter.com/35lRIib5n9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢١ يناير ٢٠١٩

​وكشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سبب الضربات الإسرائيلية على سوريا، وكتب عبر "تويتر": "قبل الحديث عن الغارات الإسرائيلية ضد أهداف فيلق القدس داخل سوريا، علينا الحديث عن سببها"، مشيرا إلى أن "السبب هو قيام قوة إيرانية أمس بإطلاق صاروخ أرض-أرض متوسط المدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان".

وأضاف: "الاعتداء الإيراني على إسرائيل من داخل الأراضي السورية، والذي تم التخطيط له مسبقا من قبل إيران، هو سبب الضربات الليلية الواسعة في سوريا".

سبب الضربات الجوية الواسعة ضد أهداف #فيلق_القدس هو قيام قوة إيرانية بإطلاق صاروخ أرض أرض متوسط المدى من انتاج إيراني من منطقة #دمشق باتجاه شمال هضبة #الجولان. الاعتداء الإيراني على إسرائيل من داخل الأراضي السورية والذي تم التخطيط له مسبقًا هو سبب الضربات الليلية الواسعة في #سوريا pic.twitter.com/NrSdLr0bZL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢١ يناير ٢٠١٩

​وكان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات في سوريا، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم، إن "أكثر من 15 صاروخ دفاع جوي تم إطلاقها للتصدي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق وريفها". وقال المصدر إن هناك معلومات أولية عن محاولة استهداف مطار المزة العسكري غرب دمشق.

وأوضح أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لسلسلة صواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية. وأكد، أنه "تم التصدي لصواريخ أرض-أرض أطلقها العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتم إسقاطها فوق سماء قرى جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي".

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": إن العدوان الإسرائيلي الحالي هو الأعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية اثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان. وأكد أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.