متحدث قوات صنعاء: التحالف ارتكب أكثر من 300 خرق في الحديدة

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، إن مرتزقة العدوان ماضون في تحديهم للقرارات الأممية والتنصل من التزاماتهم، التي وقعوا عليها في السويد حيث ارتكبوا 306 خروق خلال الـ48 ساعة الماضية.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... قيادي بالانتقالي يوضح حقيقة ما جرى في قاعدة "العند"

وقال المتحدث، في بيان إعلامي تلقت " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الاثنين "طيران العدوان التجسسي واصل تحليقه فوق مدينة الحديدة والدريهمي وحيس، في الوقت الذي واصل فيه مرتزقة العدوان قصفهم المكثف بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة باتجاه مدينة الشعب و"7 يوليو"، والقمة والاتحاد والشجن والزعفران وقرية محل الشيخ ومحيط جولة السفينة والواحة وحيس وحي 14 أكتوبر، مع تمشيط كثيف من المنصة و22 مايو والكوعي ومخطط كمران والجريبة والفلة وأحواش المقرمي باتجاه مواقع قواتنا".

وقال المتحدث الرسمي "طيران العدوان شن 56 غارة، منها غارتان على خط الكدحة بتعز و9 غارات على حرض وميدي و27 غارة على صنعاء و18 على صعدة".

وأضاف العميد يحيى سريع "تم تنفيذ 4 عمليات هجومية منها عملية هجومية على الوادي في نجد الفارس وعملية أخرى قبالة السديس بنجران تمكنوا خلالها من السيطرة على تبة أدم في نجد الفارس وأحد المواقع قبالة السديس وعمليتين هجوميتين على جبل جحفات وجبل النار بالمزرق تم خلالهما السيطرة على عدد من التباب جنوب قرية شليلة".

وقال العميد سريع "مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث تم قنص 6 منهم، في أسطر بخب والشعف و5 آخرين حول القرن في نهم، فيما لقي القيادي باللواء 101 مشاة مصرعه في الغيل بالجوف كما تم تدمير آلية في المهاشمة وآلية أخرى في القعيف وتدمير آليتين في الخليفين بخب والشعف بالجوف وتدمير آلية قبالة جيزان في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية".