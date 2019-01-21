متحدث قوات صنعاء: التحالف ارتكب أكثر من 300 خرق في الحديدة

وقال المتحدث الرسمي "طيران العدوان شن 56 غارة، منها غارتان على خط الكدحة بتعز و9 غارات على حرض وميدي و27 غارة على صنعاء و18 على صعدة".
وأضاف العميد يحيى سريع "تم تنفيذ 4 عمليات هجومية منها عملية هجومية على الوادي في نجد الفارس وعملية أخرى قبالة السديس بنجران تمكنوا خلالها من السيطرة على تبة أدم في نجد الفارس وأحد المواقع قبالة السديس وعمليتين هجوميتين على جبل جحفات وجبل النار بالمزرق تم خلالهما السيطرة على عدد من التباب جنوب قرية شليلة".
وقال العميد سريع "مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث تم قنص 6 منهم، في أسطر بخب والشعف و5 آخرين حول القرن في نهم، فيما لقي القيادي باللواء 101 مشاة مصرعه في الغيل بالجوف كما تم تدمير آلية في المهاشمة وآلية أخرى في القعيف وتدمير آليتين في الخليفين بخب والشعف بالجوف وتدمير آلية قبالة جيزان في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية".
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