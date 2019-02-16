بعد دعوة السراج... رئيس منتدى "دافوس" يقبل زيارة ليبيا

التقى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بورج برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، على هامش منتدى ميونخ للأمن في ألمانيا.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA السراج يبحث مع قائد "أفريكوم" تدريب القوات الليبية

ذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على "فيسبوك"، اليوم السبت 16 فبراير/ شباط، أن السراج أشاد بما وصل إليه منتدى "دافوس" من مكانة دولية مرموقة، تساهم في حل المشكلات الاقتصادية والسياسية الملحة، التي تواجه العالم.

وتطرق رئيس حكومة الوفاق الليبية، إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، التي تواجه ليبيا، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية، بحسب البيان، الذي أوضح أنه جرى مناقشة المسار الديمقراطي وما يواجهه من عقبات نتيجة لعدم التزام بعض الأطراف الليبية باستحقاقات هذا المسار، أو بسبب تدخل دول خارجية.

وتحدث فائز السراج عن تدفق السلاح لعدة أطراف ليبية باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن هذا الأمر تسبب فيه قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح عن ليبيا.

وبحث الجانبان إمكانية مساهمة منتدى "دافوس" في دعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن رئيس المنتدى قبل دعوة فائز السراج لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.