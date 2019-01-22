لقد تغيرت خطط الوزير... وزير الطاقة السعودي لن يتمكن من حضور منتدى دافوس

صرح مصدر مطلع على خطط الوفد السعودي، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، لن يستطيع المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

الدوحة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، دون تحديد أسباب هذا القرار: "لقد تغيرت خطط الوزير، ولن يتمكن من حضور المنتدى هذا العام".

© REUTERS / LEONHARD FOEGER الفالح يخطف الأنظار في "أوبك" (فيديو)

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، أنه كان يخطط للاجتماع مع الفالح على هامش المنتدى لبحث المشاريع المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن تنفيذ اتفاقية "أوبك +".

وأعلن عدد من المسؤولين هذا العام عدم مشاركتهم في منتدى دافوس، وعلى وجه الخصوص، وفد الإدارة الأمريكية بسبب أزمة الميزانية الأمريكية "شات داون". وكذلك رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، بسبب الوضع حول "بريكست"، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بسبب أزمة "السترات الصفراء".

هذا وتستضيف مدينة دافوس السويسرية، المنتدى الاقتصادي العالمي، في الفترة، بين 22 — 25 كانون الثاني/يناير الجاري.