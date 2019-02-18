سلطنة عمان تتهم بعض الدول العربية بعرقلة عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أكد وزير خارجية سلطنة عمان أن عودة سوريا إلى "الجامعة العربية" أمر ضروري، مشيرا إلى أن هناك مواقف من بعض الدول العربية تعرقل عملية العودة.