قطر تغري ألمانيا باستثمارات تصل إلى 35 مليار يورو

أكد نائب رئيس مجلس وزراء قطر، وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تريد استثمار عشرة مليارات يورو إضافية في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن قطر ستصبح أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثمارات قيمتها 35 مليار يورو، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.



© REUTERS / ANDREAS GEBERT بماذا وصفت الكويت تصريحات وزير خارجية قطر المفاجئة عن الأزمة

وأضاف محمد بن عبد الرحمن، أن " ألمانيا دولة ذات اقتصاد مهم ومستقر، ونحن نرى العديد من إمكانيات الاستثمار هنا، ونحن بصدد مناقشة بعض المشروعات، كما أننا طبقنا جزءا من وعودنا الاستثمارية وضخ رؤوس أموال في بعض الصفقات".

وردا على سؤال بشأن الصفقات المقصودة، أوضح وزير الخارجية القطري: "مازال من غير الممكن الحديث عنها بشكل علني الآن".

كما نوه إلى أن دولة قطر ليست المستثمر صاحب الحصة الأكبر في المصرف الألماني "دويتشي بنك"، مضيفا "لكننا ما زلنا نرى في (دويتشي بنك) إمكانية جيّدة للاستثمار، وهذا ينطبق أيضاً على الاستثمارات في شركات أخرى".

وحول مدى رضا دولة قطر عن استثماراتها في ألمانيا، لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى "أن جهاز قطر للاستثمار هو مؤسسة ذات استراتيجية استثمارية طويلة المدى، وعندما نستثمر في أيّ مكان، فإنّنا لا نبحث عن الربح السريع".

وأكد محمد بن عبد الرحمن، سعي بلاده لأن تصبح مستثمرا استراتيجيا وإلى بناء شراكات حقيقية، مشيرا إلى أن التقلبات الاقتصادية لاتؤثر بشكل مباشر على قراراتها الاستثمارية.

وزير الخارجية: قطر تريد استثمار 10 مليارات يورو إضافية في ألمانياhttps://t.co/AbErOr6so1 pic.twitter.com/IilRemVbRW — بوابة الشرق (@alsharq_portal) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وعما إذا كانت أحداث مثل أزمة الديزل الخاصة بشركة "فولكسفاجن"، وتراجع أسهم "دويتشي بنك"، وإفلاس شركة "سولار وورلد" تثير قلق دولة قطر، قال آل ثاني: "كما ذكرت سابقا، فكل هذه تقلبات، ولكنّ "فولكسفاجن" و"دويتشي بنك" وغيرهما من الشركات جميعها مؤسسات جيِّدة.. لا شكّ أنه من الوارد أن تحدث من آن لآخر بعض المشكلات ولكن الشراكة تعني أننا نخوض معا في أوقات الرخاء وكذلك في أوقات الشدة".