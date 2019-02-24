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16:28 24 فبراير/ شباط 2019
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    الشرطة المغربية

    بينهم فتاة... توقيف 4 أشخاص متلبسين بالسرقة تحت تهديد السلاح في المغرب

    © REUTERS / Juan Medina
    العالم العربي
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    اضطر عناصر دورية لفرقة الدراجيين في المغرب إلى إشهار أسلحتهم الوظيفية لتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقات تحت التهديد.

    الشرطة المغربية
    © AP Photo / Santi Palacios
    بينهم قاصر... عصابة متخصصة بالسرقة والكسر في قبضة الشرطة المغربية
    أشهر عناصر دورية مغربية أسلحتهم في منطقة أنفا من أجل توقيف أربعة مشتبهين بتورطهم في سرقات تحت التهديد باستعمال العنف.

    ذكرت وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن عناصر دورية لفرقة الدراجيين التابعة لمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء اضطروا، صباح اليوم الأحد 24 شباط/ فبراير، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك من أجل توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقات تحت التهديد باستعمال العنف.

    وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مكونة من دراجيين كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم متلبسين بتعريض ضحية لسرقة هاتفها النقال تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، غير أن أحدهم أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما اضطر عناصر الدورية لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيهم.

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    وأشار البيان إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات من أجل توقيف شريكهم الخامس الذي تم تحديد هويته.

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    الشرطة المغربية, أخبار المغرب, سلاح أبيض, القبض على عصابة, سرقة, الشرطة المغربية, المغرب
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