وزير خارجية بريطانيا يبحث اتفاق ستوكهولم مع الجبير وهادي

أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم السبت، محادثات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تناولت عملية السلام في اليمن وأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.

وذكر الوزير البريطاني، عبر حسابه على "تويتر"، "أن التقدم المحرز هش ولكنه مرئي بالنسبة لمحادثات السلامة المدعومة أمميا حول اليمن، بحسب محادثاتي مع الرئيس اليمني هادي في الرياض اليوم".

وتابع هانت،"ثمة ثقة منقوصة والوقت المستغرق لتنفيذ اتفاق ستوكهولم طويل للغاية، ولا أحد لديه خطة أفضل، لذا يتعين علينا المضي قدما وإنهاء الأزمة".

Progress fragile but within sight for UN-backed peace talks on Yemen, as I discussed with Yemeni President Hadi in Riyadh today. There is a lack of trust and it is taking too long to implement Stockholm but no one has a better plan so we need to get going and end the crisis… pic.twitter.com/ZRjcwkndQ5 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 2, 2019

​وعن لقاءه مع الجبير، والذي ضم أيضا وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، قال هانت، "اتفقت وعادل الجبير على أن ثمة تأخير في إحراز تقدم في [اتفاق] ستوكهولم، وأنه من الضروري للحديدة أن يتم تطهيرها من الميلشيات بشكل عاجل للسماح بفتح ممر إنساني".

Excellent first meeting with FM Ibrahim al Assaf & @AdelAljubeir today in Riyadh. Our strategic partnership w/Saudi Arabia helps us to keep the UK safe, to make progress on diplomatic priorities like Yemen, and to discuss frankly issues of concern pic.twitter.com/X2JMyzP64r — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 2, 2019

كانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.