تركي آل الشيخ يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لضحايا قطار محطة مصر

تبرع نادي بيراميدز المصري، والمملوك لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بمبلغ 10 ملايين جنيه لضحايا كارثة القطار التي شهدتها محطة مصر، يوم الأربعاء الماضي.

وقال بيراميدز في بيان صحفي: "من وازع المشاركة الاجتماعية، قررت إدارة نادي بيراميدز إف سي التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر، وكذلك الحالات الحرجة من المصابين".

وأضاف البيان: "تأمل إدارة النادي ومالكه المستشار تركي آل الشيخ مد يد العون لأهالي ضحايا حادث محطة مصر وتخفيف معاناة المصابين".

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا نعى خلاله الضحايا، كما نعى أيضا تركي آل الشيخ ضحايا الحادث.

ولقى أكثر من 20 مواطنا مصريا مصرعهم إثر حريق هائل نتيجة اصطدام جرار قطار في رصيف محطة مصر.