السعودية تقيم معرض البخور والعطور الدولي (فيديو وصور)

تقيم السعودية معرض البخور والعطور الدولي، بمشاركة 200 عارض من ملاك، وخبراء، ومختصين في العطور، ويشهد المعرض إقبال محبي العطور من دول الخليج العربية والوطن العربي، ويستمر المعرض إلى 4 مارس، وتصل حجم مبيعات العطور في السعودية بكافة أنواعها إلى 5 مليارات ريال.

وعرف الخبير في العود، السعودي عبد الرحمن السيف، أن العود في السوق السعودي ينقسم لقسمين الأول "دهن العود"، والنوع الثاني "خشب العود"، ويختلف العود في حجمه بين "صغير وكبير" ويطلق على الصغير مسمى "الدقة"، والكبير "كسر"، وبين أن دهن العود يستنتج من ما يفرزه خشب العود أثناء عملية طبخه بطرق فنية.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit معرض العود والعطور في السعودية

هدف المعرض:

من جانبه قال مالك شركة أملود للعطور، السعودي وليد عبدالرحمن الشاهين: إن معرض البخور والعطور يهدف إلى منح فرصة لملاك العطور والعود لعرض أحدث إصدارات منتجات العود والعطور، ويعطي الزوار خيارات أكبر في عملية الشراء، وإيجاد تنافس بين ملاك العود والعطور في تقديم عروض ذات جودة مرتفعة للوصول إلى ثقة المشتري.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit معرض العود والعطور في السعودية

وتابع الشاهين قائلاً: إن السعودية تحظى بأكبر سوق مبيعات في العود والعطور النادرة ، ودهن العود المعتق من عشرات السنين، وأجود أنواع العود المستورد من دول شرق آسيا.

حجم المبيعات وتميز السوق:

وبين الشاهين، أن إقبال المجتمع السعودي على العود والعطور أدى إلى نقلة نوعية في العرض، وتنوع المعروض، لكثرة استخدام المجتمع السعودي للعود في المناسبات، والضيافة، والمواسم، ما أسهم في ارتفاع حجم مبيعات السوق السعودي في العطور والبخور من ملياري ريال إلى أكثر من 5 مليارات ريال.

وأرجع الشاهين، تميز السوق السعودية للعود عن أسواق الدول العربية والخليجية في حجم المبيعات إلى القوة الشرائية، وزيادة التعداد السكاني، وتعدد أحجام العود المعروض، وتوفره بمختلف الأنواع، وكثرة العود المخزن، ودهن العود المعتقة، بالإضافة إلى مساحة سوق العود الكبيرة، وحرص الشركات العالمية والخليجية للعود على استهداف السوق السعودية في عملية التصدير بسبب القوة الشرائية.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit معرض العود والعطور في السعودية

أنواع العود والعطور:

وأوضح الشاهين، أن السوق السعودية تتميز بتعدد أجود أنواع العود المستوردة من غابات إندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، وتنسب مسميات العود إلى اسم الغابات التي يتم فيها زراعة أشجار العود، كما يتميز بأجود أنواع العطور المستوردة من الدول الأوروبية فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا.

وطالب الشاهين، الشباب السعودي العمل في تجارة العود والعطور والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي المقدم من المختصين والخبراء في المجال نفسه للراغبين الالتحاق بالتجارة، مؤكدا أن حضور الشباب يسهم في مواصلة السوق السعودية تميزها.

من جانبه قال مالك مؤسسة الفخامة للعود، السعودي خالد التميمي، إن معرض العطور يهدف إلى تقديم شركات ومؤسسات العود إلى راغبي اقتناء العود والعطور بشكل أكبر، وتعريف وتثقيف الجمهور بأنواع العود، وأبرز الشركات المختصة بالعود والعطور، وتقديم أنواع متعددة من العود والعطور بأسعار تنافسية، والاستفادة من الشركات الكبرى المشاركة في إدارة أعمالها، ومعرفة طرق وأساليب التسويق المتطورة والجديدة للعود والعطور.