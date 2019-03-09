إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة

وقال بيان الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 9 مارس / أذار، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار خشية إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي لمدينة أشكول.

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي #أشكول، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 9, 2019

وتابع، في تدوينة على "تويتر": "تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وفي وقت سابق، اليوم السبت، سقط رأس صاروخ، كان معلقا بمجموعة من البالونات، في منطقة بالقرب من بلدة "سدوت نيغيف" الإسرائيلية في الجنوب، بالقرب من حدود قطاع غزة، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، الذي أوضح أن رأس الصاروخ لم ينفجر، ولم يسفر عن أي إصابات أو أضرار.

ولفت الموقع إلى أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت ما وصفته بـ"منشأة تحت الأرض" في شمال القطاع، ردا على إطلاق قذيفة الخميس الماضي، على بلدة "إشكول" الإسرائيلية.

وتسبب مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين إلى مقتل متظاهر وجرح نحو 50 آخرين، أمس الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي.