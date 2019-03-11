السعودية تخطط لخفض صادرات الخام الشهر المقبل

تخطط المملكة العربية السعودية لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل/ نيسان المقبل، لما دون السبعة ملايين برميل يوميا والإبقاء على إنتاجها عند أقل من عشرة ملايين برميل يوميا، وذلك مع سعيها لتصريف تخمة المعروض ودعم أسعار النفط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي القول إن مخصصات النفط الخام من شركة أرامكو المملوكة للدولة لشهر أبريل/نيسان، تقل 635 ألف برميل يوميا عن الكميات التي يطلبها العملاء مثل شركات التكرير.

© AP Photo / John Moore تراجع مخزونات النفط الخام في السعودية

وقال: "رغم الطلب القوي للغاية الذي يزيد على 7.6 مليون برميل يوميا من العملاء الدوليين الذين ينقل لهم الخام بحرا، تقرر تخصيص أقل من سبعة ملايين برميل يوميا للعملاء".

كما ذكر المسؤول أن صادرات النفط، في مارس/ آذار، ستكون أيضا دون السبعة ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن مخصصات أرامكو لشهر أبريل تظهر "انخفاضا كبيرا بواقع 635 ألف برميل يوميا عن طلبات العملاء من النفط الخام".

وتابع: "سيبقي ذلك الإنتاج عند أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل، مضيفا أن ذلك يقل أيضا عن 10.311 مليون برميل يوميا اتفقت عليها المملكة كهدف لإنتاجها بموجب ترتيبات خفض الإنتاج التي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

واتفقت أوبك ومنتجون من خارجها مثل روسيا - في إطار تحالف ما يعرف باسم أوبك+، في ديسمبر/ كانون الأول، على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/ كانون الثاني ولمدة ستة أشهر.

وقال المسؤول: "السعودية تبدي التزاما غير عادي بتسريع إعادة التوازن للسوق"، مضيفا أن المملكة تتوقع أن يبدي باقي دول أوبك+ مستويات مشابهة من المساهمة والالتزام الكبير.