الإمارات تنظم مؤتمر القانون الدولي وحروب القرن الـ21

تنظم وزارة الدفاع الإماراتية، في أبوظبي، الثلاثاء المقبل، مؤتمر "القانون الدولي وحروب القرن الواحد والعشرين"، الذي يهدف إلى الخروج بتوصيات لمعالجة التحديات الأخلاقية والقانونية والمتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في أنماط حروب القرن الواحد والعشرين.

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء: "يحضر جلسات المؤتمر شركاء الوزارة في مجتمع الأمن الوطني ومكونات القوى الوطنية، والأوساط الاكاديمية، والمجتمع المدني، وقانونيون، وصناع السياسات والخبراء وأصحاب الاختصاص".

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ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد البواردي، قوله: "يتوجب العمل على تحديث قواعد القانون الدولي المرتبطة بالحروب، من أجل مواكبة التطورات التي طرأت على أشكال النزاعات، وأثرت على طبيعة الحروب".

وأكد البواردي أهمية تشجيع الحوار والتعاون الدولي، "من أجل الحد من نشاط الدول المزعزعة للأمن والسلام والاستقرار، وعلى ضرورة تطوير منظومة القانون الدولي، بغية محاكاة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ومواكبة العصر".

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي لمؤتمر وزارة الدفاع، المستشار إسماعيل البلوشي: "موضوع المؤتمر يأتي ضمن سياق التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع، والذي قاد إلى تغيرات جذرية في أشكال الحروب وطبيعة الصراعات، مما زاد من سقف التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه منظومة القانون الدولي الإنساني".

وتهدف وزارة الدفاع الإماراتية من هذا المؤتمر إلى مناقشة عدد من التحديات والاشكاليات التي تطرحها حروب القرن الواحد والعشرين على القانون الدولي، كمحور الحرب السيبرانية، وحروب الفضاء، واستخدام المركبات غير المأهولة وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، والحروب اللامتماثلة والهجينة، وحروب المعلومات؛ وذلك لفهم تداعيات تلك التحديات على الأمن والدفاع الوطني بهدف معالجتها مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي.

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ويتضمن المؤتمر يتضمن طرح ثلاث أوراق عمل تخصصية وجلسة رئيسية، حيث سيلقي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، أحمد الجرمن، ورقة عمل تخصصية بعنوان "الفاعلون من غير الدول في ضوء أحكام القانون الدولي".

وسيطرح مدير القضاء العسكري في القوات المسلحة الإماراتية، العميد ركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، ورقة عمل تخصصية تحت عنوان "التحديات المعاصرة للقانون الدولي والإنساني وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لها".

وسيكمل الزميل المساعد في مركز جنيف للسياسة الأمنية، وليام بوثبي، بطرح ورقة عمل بعنوان " قانون الحرب السيبرانية".

وستنطلق الجلسة الرئيسية من خلال المتحدثين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراعات المعاصرة"، وتشارك فيها رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات، صوفي باربي، والمندوب الإقليمي للقوات المسلحة والمنظمات المسلحة في دول الخليج واليمن داخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خوان كارلوس؛ لعرض مساهمة اللجنة في تطوير وتوضيح وتفسير وإعادة التأكيد على حماية المدنيين وتنظيم سلوك النزاعات المسلحة.