أردوغان: حديث ترامب حول الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وقال الرئيس التركي، في كلمة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي: "إن تصريح ترامب حول مرتفعات الجولان يجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة"، مؤكدا: "لن نسمح إطلاقا بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان".

#عاجل | #أردوغان: تصريح #ترامب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 22, 2019

​وأضاف أردوغان: "لا يمكن القبول ببقاء منظمة التعاون الإسلامي مكتوفة الأيدي إزاء الأحداث التي تهدد مستقبل العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وتابع: "من غير المتصور أن تكون منظمة التعاون الإسلامي غير مبالية بالأحداث التي تهدد مستقبل العالم بأسره".

#عاجل | #أردوغان: من غير المتصور أن تكون منظمة التعاون الإسلامي غير مبالية بالأحداث التي تهدد مستقبل العالم بأسره — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 22, 2019

​وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

​وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".