الجعفري: الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي حق لتقرير مصير الجولان السوري المحتل

أدان المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه التصريحات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي بنيويورك، اليوم الجمعة، "حكومة سوريا تدين بشدة هذا التصريح اللامسؤول حول الوضع القانوني للجولان السوري المحتل"، مؤكدا "تصريح ترامب يؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى للكيان الإسرائيلي المحتل".

© REUTERS / Ronen Zvulun الخارجية الروسية: الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل وضمتها بشكل غير قانوني

وأضاف "نؤكد أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي حق أن تقرر مصير الجولان السوري المحتل".

وطالب الجعفري نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بإدانة تصريحات ترامب واتخاذ خطوات فعلية للحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية".

وغرد ترامب أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تصريحات ترامب بخصوص الجولان السوري المحتل.

وأفادت وكالة "سانا" أن وزارة الخارجية والمغتربين ذكرت في بيان لها أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

وأضافت "سوريا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إصدار موقفا رسميا لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري".

ودعت الخارجية السورية "مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات رقم 242 و 338 و 497".