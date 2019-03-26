إسرائيل تؤكد رصد نحو ٣٠ قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي رصد نحو ٣٠ قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تمكنت منظومة القبة الحديدية اعتراض عدد منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة.

موسكو — سبوتنيك. وقال أدرعي في بيان: "خلال عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم رصد إطلاق نحو ٣٠ قذيفة صاروخية حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية اعتراض عدد منها بينما سقطت معظم القذائف التي لم يتم اعتراضها في مناطق مفتوحة".

خلال عمليات إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل تم رصد اطلاق نحو ٣٠ قذيفة صاروخية حيث تمكنت منظومة #القبة_الحديدية اعتراض عدد منها بينما سقطت معظم القذائف التي لم يتم اعتراضها في مناطق مفتوحة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

هذا ودوت صفارات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل بعد أقل من ساعة على إعلان مصادر فلسطينية التوصل إلى هدنة عبر وساطة مصرية.

واستمرت العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي مسبقا، 5 ساعات، أعلنت فيها تل أبيب عن تدمير العديد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وشنت القوات الإسرائيلية غارات على القطاع ردا على سقوط صاروخ على منزل في تل أبيب زعمت الأخيرة أن حركة حماس كانت وراء إطلاقه.